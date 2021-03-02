США должны подходить к работе с Китаем с позиции силы - госсекретарь

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны подходить к взаимодействию с Китаем по всем вопросам с позиции силы. Такое мнение выразил во вторник глава Госдепартамента Энтони Блинкен в подкасте бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

"Будь то вопросы противоборства, соперничества или сотрудничества, нам надо подходить к Китаю с позиции силы", - сказал он.