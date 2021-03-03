Протестующие перекрыли дороги в Бейруте после резкого обесценивания ливанского фунта
09:20 03.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Протестующие перекрыли дороги в Бейруте после резкого обесценивания национальной валюты. Беспорядки в Ливане: Протестующие перекрыли дороги в Бейруте после резкого обесценивания национальной валюты. Американский доллар теперь стоит около 10 тысяч ливанских фунтов. По последней информации, в центр Бейрута прибыли военные, которым удалось разблокировать главную столичную трассу. Эхо Москвы
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