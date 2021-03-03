Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести в России новые формы сбора доказательств по уголовным делам с учетом изменения криминальных угроз и развития технологий. Такую инициативу он озвучил, открывая в среду ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России.

Глава государства отметил, что характер криминальных угроз меняется: передовые технологии затрагивают все сферы жизни.

"В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения", - сказал он.