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НОВОСТИ

Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам

14:12 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести в России новые формы сбора доказательств по уголовным делам с учетом изменения криминальных угроз и развития технологий. Такую инициативу он озвучил, открывая в среду ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России.

Глава государства отметил, что характер криминальных угроз меняется: передовые технологии затрагивают все сферы жизни.

"В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения", - сказал он.

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