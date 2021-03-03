Илон Маск намерен создать в Техасе новый город
16:12 03.03.2021 Источник: Газета.Ru
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе. Об этом он сообщает у себя в Twitter.
«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — написал он.
Известно, что по площади этот город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбэйз будут «очень» хорошо относиться к собакам, пишет РИА Новости. Агентство также отмечает, что в конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в Техас.
Ранее предприниматель заявил о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. «Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов», - отметил он. Газета.Ru
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