0
0
0
НОВОСТИ

Илон Маск намерен создать в Техасе новый город

16:12 03.03.2021 Источник: Газета.Ru

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе. Об этом он сообщает у себя в Twitter.

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — написал он.

Известно, что по площади этот город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбэйз будут «очень» хорошо относиться к собакам, пишет РИА Новости. Агентство также отмечает, что в конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в Техас.

Ранее предприниматель заявил о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. «Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов», - отметил он.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 03.03.2021
Справороссы внесли в Думу законопроект о 10-кратных штрафах для авиакомпаний за овербукинг
0
64
15:32 03.03.2021
Губернатор Забайкалья Александр Осипов не смог записаться на вакцинацию от COVID-19
0
110
15:12 03.03.2021
Все работы по герметизации трещины в модуле МКС согласуются с НАСА - руководитель полета
0
130
15:00 03.03.2021
"Альянс врачей" признали иноагентом
0
141
14:32 03.03.2021
Те, кто пытается помешать работе полиции, будут наказаны по всей строгости закона - Путин
0
204
14:12 03.03.2021
Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам
0
252
14:00 03.03.2021
Песков назвал возмутительными бездоказательные заявления США о якобы отравлении Навального
0
247
13:32 03.03.2021
Контрразведка ФРГ сможет вести слежку за членами "Альтернативы для Германии" - Spiegel
0
251
13:20 03.03.2021
На Камчатке столкнулись два автобуса, есть жертвы
0
241
13:05 03.03.2021
Москва подготовит ответные меры на новые санкции ЕС и США против России - Песков
0
268

Возврат к списку