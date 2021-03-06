Мишустин потребовал ускорить работу по подготовке планов расширения БАМа и Транссиба

10:40 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в максимально короткие сроки разработать поквартальный график реализации этапов строительных работ по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба.

"Прошу вас ускорить эту работу, чтобы в максимально короткие сроки мы подготовили все решения и доложили об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жесткими сроками по каждому участку", - сказал Мишустин в субботу в ходе совещания по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"Нам нужно максимально оперативно разработать поквартальный график реализации этапов строительства этих двух магистралей с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда в разбивке по основным участникам", - сказал премьер.