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В Германии экспресс-тесты на COVID-19 буквально сметают с прилавков

14:45 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажа экспресс-тестов на коронавирус стартовала в субботу в продовольственных магазинах в Германии, их раскупили в течение всего лишь нескольких минут. Об этом сообщила газета "Тагесшпигель".

Тесты с сегодняшнего дня стали продавать на кассах, в частности, в магазинах торговой сети Aldi ("Альди"). Каждому клиенту разрешается приобрести лишь один пакет, в который входят пять тестов. В Берлине перед магазинами Aldi в районах Лихтенберг и Фридрихсхайн образовались очереди уже с 07:00. Причем все тесты раскупили буквально за пять минут, отметила "Тагесшпигель".

То же самое наблюдалось и в других федеральных землях, например, в Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Нижней Саксонии.

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