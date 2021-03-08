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Пандемия "крайне несправедливо" отразилась на доходе женщин - глава Минфина США

20:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия нового коронавируса крайне несправедливо отразилась на доходах женщин и их возможностях. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в понедельник в ходе видеоконференции с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Это большая трагедия в связи с тем, какое влияние имеет данный кризис на женщин. Происходит крайне несправедливая вещь," - сказала она.

Йеллен отметила проблему занятости среди женщин, которая значительно усугубилась с наступлением кризиса. "Женщины очень много теряют в доходах и возможностях. Мы очень обеспокоены экономическим ущербом, - продолжила министр. - Мы будем делать все возможное, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее".

Йеллен выразила надежду, что Палата представителей Конгресса США примет на этой неделе пакет стимулирующих экономику мер на 1,9 трлн долларов. "Мы настроены восстановить рынок труда в конце этого года или в начале 2022 года", - сказала она.

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