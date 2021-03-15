За время операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих
12:05 15.03.2021 Источник: Интерфакс
Число российских военнослужащих, погибших в Сирии за время военной операции в этой стране, составило 112 человек, сообщил первый заместитель председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"В Сирии погибли 112 российских военнослужащих", - сказал он в понедельник в Госдуме на "круглом столе", посвященном военной медицине.
Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.
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