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В РФ могут ввести новую систему слежения за участниками движения и состоянием автомобилей - СМИ

12:32 16.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Новую систему слежения за участниками движения и состоянием автомобилей могут ввести в России. При этом автопроизводителей обяжут передавать данные в специальную базу.

Пока определен только перечень данных, которые разработчики законопроекта предполагают получать в навигационно-телеметрическую систему Автодата. Предполагается, что считывать местоположение автомобиля, его скорость и направление движения придется ежеминутно, а раз в четверть часа данные, равно как и признаки усталости водителя будут передаваться контролирующим органам. Целью этого инструмента слежения будут оперативно-розыскные мероприятия и контроль за состоянием машин. У производителей эти планы энтузиазма не вызвали. Расходы планируется переложить на них, что потребует разработки нового оборудования и программного обеспечения, что приведет к значительному удорожанию машин, особенно в дешевом сегменте, где это весьма существенно для людей.

Проект Автодата был запущен в 2019 году по распоряжению Владимира Путина. Он призван оптимизировать дорожное движение и предложить автовладельцам различные сервисы.  Эхо Москвы

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