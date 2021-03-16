РФ в 2020 г. удержала второе место в мире по добыче нефти при снижении ее выпуска на 8,6%
13:20 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в прошлом году снизила добычу нефти на 8,6% в сравнении с 2019 годом, до 512,8 млн тонн, но все равно сохранила второе место в мире по объему ее добычи. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Уровень добычи (нефти - прим. ТАСС) за 2020 год составил 512,8 млн тонн. Это меньше на 8,6% от предыдущего года, упал экспорт на 12%. Но все равно мы остались на втором месте по уровню добычи", - сказал он.
Министр обратил внимание, что соглашение ОПЕК+ позволило частично нивелировать последствия от рекордного снижения спроса на нефть и удержать цены. Добыча газа в прошлом году, по его словам, упала на 6%, до 692,9 млрд кубометров. Экспорт снизился на 2,4%, добавил он.
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