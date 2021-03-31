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Российские крнтрсанкции против США создали неопределенность для американских компаний - доклад

23:10 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные в 2014 году российские контрсанкции создали неопределенность для компаний США и сократили перспективы их проникновения на рынки РФ. Об этом говорится в распространенном в среду докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Начиная с августа 2014 года Россия вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении России в результате ее действий на Украине. Эти контрсанкции создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы [их] проникновения на рынок [РФ]", - отмечают авторы отчета.

По их словам, американские власти "продолжают усилия по открытию российского рынка [для американских компаний] и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и американскому бизнесу".

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