Российские крнтрсанкции против США создали неопределенность для американских компаний - доклад

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные в 2014 году российские контрсанкции создали неопределенность для компаний США и сократили перспективы их проникновения на рынки РФ. Об этом говорится в распространенном в среду докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Начиная с августа 2014 года Россия вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении России в результате ее действий на Украине. Эти контрсанкции создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы [их] проникновения на рынок [РФ]", - отмечают авторы отчета.

По их словам, американские власти "продолжают усилия по открытию российского рынка [для американских компаний] и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и американскому бизнесу".