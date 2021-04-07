Грызлов: Украина публично заявила о своей приверженности Мерам по прекращению огня...
21:05 07.04.2021 Источник: Интерфакс
Киев согласился исполнить взятые на себя обязательства в части недопущения самовольного открытия ответного огня солдатами на линии разграничения в Донбассе.
"Сегодня украинская сторона, наконец, спустя восемь месяцев, сделала первый шаг к соблюдению режима прекращения огня. Украина публично заявила о своей приверженности Мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций", - заявил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.
Российская делегация положительно оценила это решение. "Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным Мерам, и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса", - сказал Грызлов.
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