Грызлов: Украина публично заявила о своей приверженности Мерам по прекращению огня...

21:05 Источник: Интерфакс

Киев согласился исполнить взятые на себя обязательства в части недопущения самовольного открытия ответного огня солдатами на линии разграничения в Донбассе.

"Сегодня украинская сторона, наконец, спустя восемь месяцев, сделала первый шаг к соблюдению режима прекращения огня. Украина публично заявила о своей приверженности Мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций", - заявил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

Российская делегация положительно оценила это решение. "Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным Мерам, и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса", - сказал Грызлов.