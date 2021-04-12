Посещение кафе и магазинов с животными предложили запретить
16:32 12.04.2021 Источник: Эхо Москвы
В Госдуму внесен законопроект, наделяющий правительство правом запрещать посещение кафе и магазинов с животными. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму проект закона, наделяющий правительство правом запрещать посещение кафе и магазинов с животными. В пояснительной записке говорится, что зачастую граждане размещают своих питомцев в корзинках и тележках, которые используются для продуктов. Отсутствие четких правил в этом вопросе, считают авторы законопроекта, приводит к конфликтам. Эхо Москвы
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