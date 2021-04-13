0
0
19
НОВОСТИ

Более 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр - опрос

10:00 13.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Больше 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр в Токио. Таковы результаты опроса, проведенного агентством «Киодо». Исследование показало, что большинство жителей японской столицы обеспокоены возобновлением распространения коронавируса. Сегодня в городе вступили в силу меры для недопущения четвертой волны инфекции.

Накануне стало известно, что организаторы Олимпийских игр хотят подготовить отдельную гостиницу для спортсменов, которые заразятся коронавирусом. Игры , перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8-е августа.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 13.04.2021
Товарооборот России и Китая за январь - март вырос на 15,4%
0
32
09:32 13.04.2021
Тренд на повышение средней температуры в России будет нарастать, заявили в Росгидромете
0
115
09:20 13.04.2021
Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot
0
143
09:05 13.04.2021
Российское посольство упрекнуло Госдепартамент в искажении памяти о Гагарине
0
206
09:00 13.04.2021
Около 50 неуточненных мутаций коронавируса выявили в России
0
165
22:40 12.04.2021
Глава Минздрава Турции сообщил, что страна переживает самый тяжелый период пандемии
0
633
22:00 12.04.2021
Профицит бюджета РФ за январь - март составил 205,02 млрд руб. - Минфин
0
577
21:20 12.04.2021
Справороссы внесут в Госдуму законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих
0
600
20:40 12.04.2021
Путин предложил увеличить оклады космонавтов
0
648
20:00 12.04.2021
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня
0
674

Возврат к списку