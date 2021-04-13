Более 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр - опрос
10:00 13.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Больше 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр в Токио. Таковы результаты опроса, проведенного агентством «Киодо». Исследование показало, что большинство жителей японской столицы обеспокоены возобновлением распространения коронавируса. Сегодня в городе вступили в силу меры для недопущения четвертой волны инфекции.
Накануне стало известно, что организаторы Олимпийских игр хотят подготовить отдельную гостиницу для спортсменов, которые заразятся коронавирусом. Игры , перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8-е августа. Эхо Москвы
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