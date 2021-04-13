Более 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр - опрос

10:00 Источник: Эхо Москвы

Больше 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр в Токио. Таковы результаты опроса, проведенного агентством «Киодо». Исследование показало, что большинство жителей японской столицы обеспокоены возобновлением распространения коронавируса. Сегодня в городе вступили в силу меры для недопущения четвертой волны инфекции.

Накануне стало известно, что организаторы Олимпийских игр хотят подготовить отдельную гостиницу для спортсменов, которые заразятся коронавирусом. Игры , перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8-е августа. Эхо Москвы