Работники сферы услуг теперь могут получать чаевые через сервис Сбера
14:38 13.04.2021
Новый сервис приема безналичных чаевых, запущенный Сбербанком, позволит работникам сферы услуг получить вознаграждение от потребителей на личную банковскую карту. Для того, чтобы подключиться к сервису «СберЧаевые», необходимо зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или через Сбер ID. После этого в личном кабинете нужно указать карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. «Все больше наших клиентов отказываются от наличных в пользу удобных и безопасных бесконтактных платежей, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. - Мы в Сбере активно развиваем это направление в различных отраслях — от ретейла до транспорта. Поэтому с каждым днем в России остается всё меньше мест и ситуаций, где людям могут понадобиться купюры и монеты. «СберЧаевые» позволят клиентам легко благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт — достаточно смартфона».
Пользователь сервиса сможет сгенерировать персональный QR-код, используя который клиенты будут совершать переводы. Можно создать несколько QR-кодов с разными названиями и целями, что позволит отслеживать поступившие средства и систематизировать их. Статистику затем можно будет просмотреть в личном кабинете. Кроме того, в отдельном разделе можно будет увидеть сообщения клиентов, которые те смогут отправлять вместе с чаевыми.
Потребителям услуг, чтобы оставить чаевые нужно отсканировать персональный QR-код пользователям «СберЧаевых», выбрать сумму и, при необходимости, оставить отзыв. Заплатить онлайн-чаевые можно картой, Apple Pay или Google Pay.
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