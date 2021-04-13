"Эпоха масок" на фоне пандемии в России не закончилась - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпоха ношения масок на фоне распространения коронавируса в России не закончилась, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эпоха масок не закончилась. Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи", - подчеркнул представитель Кремля.