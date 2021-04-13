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Президент Молдавии никак не может связаться с президентом Украины

22:15 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду пыталась связаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить инцидент, связанный с похищением в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса. Об этом Санду сообщила во вторник в интервью новостному порталу "Котидьянул" (Cotidianul), комментируя появившуюся в прессе информацию о причастности к похищению украинских спецслужб.

"У нас есть вопросы к украинской стороне, на которые мы пока не получили ответов. <…> Мои советники пытались связаться с командой президента [Зеленского], у нас была инициатива провести диалог на уровне лидеров государств. Но президент Зеленский был в командировке", - сказала Санду. По ее словам, без ответа остаются также запросы следственных органов Молдавии к украинским коллегам по этому делу.

По данным СМИ, МИД Молдавии направил посольству Украины ноту. Под подозрение в причастности к похищению попал военный атташе посольства Украины в Кишиневе Сергей Сметанюк. Якобы эта информация содержалась в докладной записке, которую направил в МИД Украины посол этой страны в Кишиневе Марко Шевченко. Госорганы Молдавии эту информацию не подтверждают и не комментируют.

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