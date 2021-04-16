Собянин предложил москвичам придумать бренд для рынков и ярмарок

09:55

Москвичи смогут сами выбрать название для городских ярмарок и рынков. По словам мэра Сергея Собянина, возрождение рыночной и ярмарочной торговли в мегаполисе начали с ярмарок выходного дня, которые были открыты во всех районах города, потом стали открываться некапитальные павильоны в разных частях столицы, более комфортные для продавцов и покупателей в любое время года.

"Сегодня эти ярмарки работают уже на 45 площадках в разных районах города. А через пару лет их будет около 80... Многие ярмарки расположены на площадках фестивалей «Московские сезоны» и стали популярными общественными местами, притягивающими людей", - написал Сергей Собянин на своём сайте.

Градоначальник предложил подумать над тем, чтобы дать московским ярмаркам и рынкам единый бренд – собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города. Голосование на проекте "Активный гражданин" уже начато.