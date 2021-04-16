Собянин предложил москвичам придумать бренд для рынков и ярмарок
09:55 16.04.2021
Москвичи смогут сами выбрать название для городских ярмарок и рынков. По словам мэра Сергея Собянина, возрождение рыночной и ярмарочной торговли в мегаполисе начали с ярмарок выходного дня, которые были открыты во всех районах города, потом стали открываться некапитальные павильоны в разных частях столицы, более комфортные для продавцов и покупателей в любое время года.
"Сегодня эти ярмарки работают уже на 45 площадках в разных районах города. А через пару лет их будет около 80... Многие ярмарки расположены на площадках фестивалей «Московские сезоны» и стали популярными общественными местами, притягивающими людей", - написал Сергей Собянин на своём сайте.
Градоначальник предложил подумать над тем, чтобы дать московским ярмаркам и рынкам единый бренд – собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города. Голосование на проекте "Активный гражданин" уже начато.
НОВОСТИ
- 10:00 16.04.2021
- Накануне полиция посетила штабы Алексея Навального в ряде регионов
- 09:32 16.04.2021
- Лидер группы «Ногу свело» сообщил о переносе тура по Сибири из-за давления на организаторов
- 09:20 16.04.2021
- Японский вице-премьер вновь заявил, что воду с "Фукусимы-1" можно пить
- 09:05 16.04.2021
- Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки
- 09:00 16.04.2021
- Ряд стран ЕС предлагают в поддержку США ввести санкции против нескольких граждан РФ
- 01:05 16.04.2021
- Байден предложил Путину встретиться этим летом в Европе
- 01:00 16.04.2021
- Байден: Я надеюсь, что мы сможем наладить приемлемый вариант взаимодействия с Россией
- 00:50 16.04.2021
- Европа не станет, вслед за США, вводить санкции против суверенного долга РФ - СМИ
- 00:40 16.04.2021
- Байден: США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности
- 00:35 16.04.2021
- Байден призвал Путина ответить на санкции США "надлежащим образом"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать