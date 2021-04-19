Володин напомнил главам государств и деятелям культуры о судьбах Ассанжа и Сноудена
15:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник призвал глав государств и деятелей культуры в контексте обсуждения борьбы за права человека обращать внимание на ситуацию вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, а также выступить в поддержку правозащитников, в том числе в Соединенных Штатах.
"В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена", - написал Володин в телеграм-канале.
Спикер подчеркнул, что "они оба действовали в интересах граждан всего мира - обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека". Сейчас же, добавил он, о положении Ассанжа, о состоянии его здоровья ничего неизвестно. "Это невозможно из-за позиции Соединенных Штатов, темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл", - указал Володин, заметив, что основателю WikiLeaks как минимум грозит пожизненный срок.
"Аналогичная ситуация была бы и со Сноуденом, не окажись он случайно на территории нашей страны. Он мечтает вернуться на родину, в США, но понимает, что его там может ожидать либо пожизненный срок, либо электрический стул", - констатировал политик. По его словам, Ассанж и Сноуден "не действовали в интересах других стран или финансовых корпораций", а "открыли миру правду". При этом если бы они "аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду".
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