Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата - МИД РФ
14:32 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Болгарии объявила двух сотрудников посольства этой страны в Москве персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.
"20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении.
"Данная мера является ответом на принятое в марте 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии", - указали в МИД РФ.
23 марта МИД Болгарии объявил двух сотрудников посольства РФ в Софии персонами нон грата и указал, что они должны покинуть республику в течение 72 часов. Диппредставительство при этом подчеркнуло, что "считает решение болгарской стороны необоснованным".
19 марта прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке Евросоюза и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Военный суд по ходатайству следствия поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала.
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