Задержанным на сегодняшней протестной акции в поддержку Навального готовы помогать более 100 адвокатов
10:05 21.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Более ста адвокатов готовы помогать задержанным на сегодняшней протестной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Павел Чиков предположил, что власти рассчитывали признать сторонников Навального экстремистами до объявления о новом митинге.
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