Задержанным на сегодняшней протестной акции в поддержку Навального готовы помогать более 100 адвокатов

10:05 Источник: Эхо Москвы

Более ста адвокатов готовы помогать задержанным на сегодняшней протестной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Павел Чиков предположил, что власти рассчитывали признать сторонников Навального экстремистами до объявления о новом митинге.