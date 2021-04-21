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Почти 30% россиян не планируют брать отпуск этим летом - опрос

12:00 21.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Почти 30 процентов россиян не планируют брать отпуск летом этого года – таковы результаты опроса портала Superjob. Еще 18 процентов сказали, что проведут отпуск дома. 10 – на даче или в деревне.

Путешествовать все-таки собирается почти четверть респондентов, в основном – в Крым, Краснодарский край, Алтай, Карелию, Москву и Петербург. 3% намерены полететь в Турцию, если ее все-таки откроют.

Еще 17% с планами на отпуск не определились.  Эхо Москвы

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