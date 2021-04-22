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Чехия считает дипломатический конфликт с РФ "размолвкой", а не холодной войной - глава МИД

12:20 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия не находится в состоянии холодной войны с Россией, дипломатический конфликт между странами - "размолвка". Такую оценку дал в четверг в беседе с телеканалом "Си-эн-эн прима ньюс" назначенный днем ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"Это дипломатическая размолвка [между Чехией и РФ]", - сказал Кулганек, отвергая заявления о том, что Чехия находится в состоянии холодной войны с Россией.

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