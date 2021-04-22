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НОВОСТИ

Москва будет приветствовать направленные на восстановление отношений шаги Киева - Путин

19:00 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, но если президент Украины Владимир Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать, заявил в четверг глава российского государства Владимир Путин.

Как считает российский лидер, "в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения".

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - подчеркнул Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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