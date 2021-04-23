Два человека погибли при падении самодельного легкомоторного самолета в Иркутской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево в поле упал самодельный легкомоторный самолет. В результате погибли пилот и пассажир", - сказал источник.