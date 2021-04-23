Президент Молдавии обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовиков принять меры

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовые органы принять меры. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности в пятницу.

"Попросила Генеральную прокуратуру расследовать действия парламента через аспект попытки узурпации государственной власти. <...> Попросила Службу информации и безопасности принять меры против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратить возможную дестабилизацию в стране", - сказала Санду.