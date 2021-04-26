Лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил усилить борьбу с киберпреступлениями
15:13 26.04.2021
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Тимофей Баженов уверен,что наказание
за обман пожилых граждан нужно ужесточить.
Фото Максима Манюрова
Как отмечает Баженов, киберпреступники ежедневно находят новые лазейки, как обойти закон. «Каждый день появляются новые формы преступлений. Количество обманутых граждан растёт как снежный ком, и это тот случай, когда государство должно незамедлительно вмешаться», – сказал телеведущий, по мнению которого, борьбу с электронным мошенничеством нужно вести по всем направлениям, привлекая не только депутатов Госдумы, но и банки, сотовых операторов, провайдеров и спецслужбы.
По словам владельца IT-компании Евгения Видякина, в будущем борьбу будет вести легче. «Банки натаскают искусственный интеллект на распознавание подобных операций и мошенников станет чуть меньше. Но то, что сейчас проблема есть и она огромная – это факт».
Тимофей Баженов считает, что уже сейчас необходимо срочно решать несколько задач. Во-первых, правильно квалифицировать электронное мошенничество. Во-вторых, ужесточить наказания за подобные преступления. Баженов отметил, что среди обманутых большинство - пожилые люди, среди них оказалась и его мама. А потому обман пенсионеров телеведущий предлагает приравнять к тяжким преступлениям. В-третьих, выработать меры противодействия киберпреступникам, обеспевив всеобщее информирование граждан.
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