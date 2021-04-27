En+ Group направила более 5 миллионов рублей на обновление инвентаря и обучение тренеров сибирских лыжных баз

16:30

Компания En+ Group передала спортивный инвентарь лыжным базам Дивногорска (Красноярский край), Ангарска и Братска (Иркутская область), а также организовала семинары для тренеров. Помощь оказана в рамках проекта «На лыжи», который реализуется компаниями En+ Group, РУСАЛ и Федерацией лыжного спорта России по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски, который и сам любит лыжи. На улучшение материально-технического оснащения спортивных объектов и повышение квалификации тренерского состава направлены более 5 млн руб.

Спортивный инвентарь для подготовки к следующему лыжному сезону получили «Спортивная школа Дивногорска», лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» и лыжная база «Северный Артек» в Братске. Компания En+ Group передала 167 пар лыж для массового и детско-юношеского спорта, ботинки, крепления, лыжные палки, мази для скольжения и держания и прочее снаряжение.

Ранее на ЛБК «Ангарский» компанией был передан снегоход Yamaha с прицепным устройством для подготовки трасс и 30 биатлонных матов. А в начале зимнего сезона на лыжную базу в Тулуне было передано 75 пар лыж с креплениями, лыжными палками и ботинками, снегоход Stells с прицепным устройством для подготовки трасс.

Кроме того, в апреле стартовали онлайн-курсы для тренеров поддерживаемых компанией лыжных баз. Программы курсов были разработаны специалистами Сибирского государственного института физической культуры и спорта (СибГУФК, Омск). Профессиональную квалификацию уже повысили 30 тренеров из Дивногорска и Тулуна. Сейчас к обучению приступила следующая группа тренеров из Братска, а в мае обучение проведут еще для 25 человек.

Участники получат официальные сертификаты СибГУФК, подтверждающие повышение квалификации. Всего за время проведения проекта «На лыжи!» на образовательных курсах прошли обучение более 400 тренеров. С 2019 года проводится конкурс «Лучший лыжный тренер года»: специалистов с самыми высокими результатами по лыжным гонкам за сезон поощряют стипендиями в размере 90 тыс. руб. По итогам двух лет стипендии получили 10 тренеров.

В рамках проекта «На лыжи!» проводятся конкурсы профмастерства и обучается тренерский состав, закупается экипировка, организовываются мастер-классы для начинающих лыжников. Уже стали традицией межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего и среднего возраста на призы компаний Еn+ Group и РУСАЛ. Победители получают профессиональные лыжи и экипировку.

«В этом году проект «На лыжи!» отметил 5-летие. Это означает обновление и оснащение лыжных комплексов и стадионов в городах присутствия компании, проведение образовательных программ для тренеров, популяризацию лыжного спорта среди горожан, – отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина. – Хоть этот лыжный сезон уже закончился, мы вместе с партнерами уже начали подготовку к следующему, и обеспечили спортивные объекты дополнительным инвентарем, чтобы в будущем больше желающих смогли приобщиться к популярному зимнему виду спорта, и как можно больше детей и подростков развивали свой спортивный потенциал».

«Работу по поддержке лыжных баз в регионах присутствия компаний уже можно выделить в отдельное направление проекта «На лыжи!», – рассказал руководитель проекта «На лыжи!» Александр Пак. – За время проекта проведена реконструкция ЛБК «Ангарский», капитальный ремонт ЛБ «Северный Артек» с оснащением освещенных лыжероллерных трасс, строительство новой лыжной базы в Тулуне и завершающиеся проектные работы по строительству лыжной базы в Дивногорске».