Шестерых детей и одного взрослого пострадавших в ДТП в Ставрополе доставят на лечение в Москву
20:00 01.05.2021 Источник: Интерфакс
"По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко, 6 детей и 1 взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву", - говорится в сообщении Минздрава в субботу.
Соответствующее решение принято по результатам консультаций, проведённых с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава России, отмечается в сообщении.
На трассе Светлоград-Ставрополь в пятницу большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2. Они направлялись из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек.
В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших госпитализированы. Погибшим девочкам было 12-13 лет.
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