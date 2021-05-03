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НОВОСТИ

Одна из китайских атомных субмарин может нести ракеты дальностью до 10 тыс км - СМИ

10:10 03.05.2021 Источник: Газета.Ru

Новая стратегическая атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая может нести ракету, поражающую цели на всей территории Соединенных Штатов. Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По информации газеты, субмарина проекта 094A «Цзинь», показанная 30 апреля по случаю празднования 72-й годовщины образования ВМС НОАК, способна нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3. Как утверждается, дальность полета ракет превышает 10 тыс. км. При этом в отдельных случаях дальности полета может составить 12 тыс. км.

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