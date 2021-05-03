Евросоюз выразил протест постпреду России в связи с введением санкций против чиновников ЕС

19:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выразил протест постпреду России в связи с введением санкций против граждан Евросоюза и ограничений против недружественных стран на российской территории, выразив озабоченность по поводу последствий этих действий для двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам беседы с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым.

"Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций", - говорится в заявлении. ЕС "также напомнил о высылке Россией чешских дипломатов и принятии Россией мер против так называемых недружественных государств, выразив серьезную озабоченность о кумулятивном эффекте этих действий для двусторонних отношений", - говорится в документе.