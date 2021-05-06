Путин обратил внимание на снижение темпов вакцинации от COVID-19 в ряде регионов РФ

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы тестирования на коронавирус, а также темпы вакцинации снизились в последнее время в ряде российских регионов. На это обратил в четверг внимание президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно: как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", - констатировал президент.