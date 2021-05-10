На заседании 10 мая СБ ООН обсудит ситуацию в Иерусалиме

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, инициаторами встречи стали Тунис, Ирландия, КНР, Эстония, Франция, Норвегия, Нигер, Сент- Винсент и Гренадины и Вьетнам.