Устроивший стрельбу в Казани находится в неадекватном состоянии - СК
16:12 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - сказала она.
По данным СК, Галявиев на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоял. "Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", - сказала Петренко. По ее словам, с начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.
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