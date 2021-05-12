Устроивший стрельбу в Казани находится в неадекватном состоянии - СК

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - сказала она.

По данным СК, Галявиев на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоял. "Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", - сказала Петренко. По ее словам, с начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.