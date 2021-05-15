Сейчас переговоры о прекращении огня в Газе не ведутся - СМИ

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакие переговоры о прекращению огня в секторе Газа в настоящий момент не ведутся, сообщает в субботу израильское государственное радио "Кан" со ссылкой на высокопоставленный источник в еврейском государстве.

"Сейчас мы не говорим о прекращении огня", - приводит радиостанция заявление этого представителя.