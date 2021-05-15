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Российской науке не хватает денег - Никонов

19:20 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает, что российская наука испытывает недостаток в финансировании. Такое мнение он высказал в субботу на открытии форума "Молодежь и наука", который проходит с 15 по 17 мая на площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

"Сказывается история наших взаимоотношений с Минфином, это имеет больше значение. Отсюда стартовые зарплаты ученых, отсюда и аспирантура - стипендии для аспирантов, среди выпускников российских вузов последние два-три десятилетия количество выпускников, которые шли в науку, составляло 1%. Мы пользуемся здесь информацией Высшей школы экономики, но по доле расходов от ВВП Россия занимает 94 место. Это вопрос приоритетов, это вопрос, который надо ставить всегда, - российская наука недофинансирована", - сказал Никонов.

Он также отметил, что "количество защит в РФ значительно меньше", чем во Франции и Германии.

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