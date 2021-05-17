НАТО отрабатывает удары по России и Белоруссии - генштаб РБ
09:05 17.05.2021 Источник: РБК
Стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе демонстративных полетов отрабатывает варианты нанесения ударов по Белоруссии и России. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных cил Белоруссии Игорь Король.
«К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США», — сказал он.
По его словам, в этом году близ границ Белоруссии было совершено девять таких полетов. РБК
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