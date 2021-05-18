Госдума обсудит ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

07:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении депутатский законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия.

Предлагается запретить выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Это также коснется лиц, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Также законопроект предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сейчас такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Одновременно в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносятся поправки, позволяющие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовления, переделки или восстановления огнестрельного оружия.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения или предоставить оружие для его осмотра. Предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Запрещается хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.