"Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку

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Для своих самых преданных друзей "Авиасалон" подготовил специальную акцию "Иду на МАКС", позволяющую не только прийти на выставку в фирменной одежде и с аксессуарами из специальной коллекции 2021 года, но и приобрести входные билеты со скидкой. Акция стартовала на официальном сайте Международного авиационно-космического салона (https://www.aviagifts.com/), а также в сети федерального билетного оператора Parter.Ru, открылась продажа входных билетов на МАКС-2021.

В настоящий момент доступны билеты различных категорий: на все дни для специалистов, на публичные дни для посетителей, на медиаплатформу. Кроме того, предлагаются талоны на парковку автомобилей. К старту продаж приурочена акция "Иду на МАКС", проводимая онлайн-магазином авиационно-космических сувениров "Премьеры МАКС". Для гостей подготовлена уникальная лимитированная коллекция, включающая футболку (выполнена в двух вариантах дизайна: только белый цвет, либо белый и тёмно-синий цвета), бутылку для воды, сумку-шоппер (на выбор два цвета) и защитную маску. Также в коллекцию входит набор из сумки-шоппера и металлической бутылки, дизайн которых разработан особыми художниками инклюзивных мастерских "Простые вещи".

Приобретение товаров из лимитированной коллекции на сумму не менее 1500 рублей даёт возможность приобрести входные билеты на посещение выставки в публичный день со значительной скидкой. Специальный промокод позволяет купить один или два билета на разовое посещение МАКС-2021 в один из дней 23, 24 или 25 июля по цене 500 рублей за каждый билет. Акция действует с момента запуска до 10 июля включительно, при наличии товаров лимитированной коллекции. "Гости МАКС получили замечательную возможность прийти на выставку в одежде и с аксессуарами с символикой мероприятия 2021 года. Мы благодарны своим друзьям, которые поддержат бренд "МАКС", и в знак признательности предлагаем им билеты по самой привлекательной цене", - заявил заместитель генерального директора АО "Авиасалон" Владимир Советкин.

Стоимость билетов для посещения выставки в один из публичных дней составляет 800 рублей, что соответствует ценам 2019 года. Такой билет выпускается на конкретную дату. С середины июля и до конца работы выставки стоимость входного билета увеличится до 1000 рублей. Также предусмотрен и билет выходного дня, позволяющий однократно посетить салон в любой из дней с 23 по 25 июля, его стоимость 1200 рублей. Напомним, что, как и в предыдущие годы, на детей в возрасте до 14 лет, посещающих МАКС в сопровождении родителей, приобретать дополнительные билеты не требуется.

Посещение медиаплатформы в 2021 году оценено в 11 000 рублей в предварительной продаже и в 13 000 рублей – накануне и в период проведения выставки.

Для деловых посетителей предусмотрены билеты категории "Бизнес", дающие право разового посещения выставки в любой день с 20 по 25 июля. Стоимость такого билета – 3500 рублей.

Помимо входных билетов, стартовала продажа парковочных талонов, позволяющих разместить легковой автомобиль или автобус на одной из специальных парковок, располагающихся в непосредственной близости от выставочного комплекса. Талон на легковой автомобиль стоит от 3000 до 4000 рублей, в зависимости от выбранного паркинга; на автобус – 7000 рублей.