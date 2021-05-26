"Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
21:23 26.05.2021
Для своих самых преданных друзей "Авиасалон" подготовил специальную акцию "Иду на МАКС", позволяющую не только прийти на выставку в фирменной одежде и с аксессуарами из специальной коллекции 2021 года, но и приобрести входные билеты со скидкой. Акция стартовала на официальном сайте Международного авиационно-космического салона (https://www.aviagifts.com/), а также в сети федерального билетного оператора Parter.Ru, открылась продажа входных билетов на МАКС-2021.
В настоящий момент доступны билеты различных категорий: на все дни для специалистов, на публичные дни для посетителей, на медиаплатформу. Кроме того, предлагаются талоны на парковку автомобилей. К старту продаж приурочена акция "Иду на МАКС", проводимая онлайн-магазином авиационно-космических сувениров "Премьеры МАКС". Для гостей подготовлена уникальная лимитированная коллекция, включающая футболку (выполнена в двух вариантах дизайна: только белый цвет, либо белый и тёмно-синий цвета), бутылку для воды, сумку-шоппер (на выбор два цвета) и защитную маску. Также в коллекцию входит набор из сумки-шоппера и металлической бутылки, дизайн которых разработан особыми художниками инклюзивных мастерских "Простые вещи".
Приобретение товаров из лимитированной коллекции на сумму не менее 1500 рублей даёт возможность приобрести входные билеты на посещение выставки в публичный день со значительной скидкой. Специальный промокод позволяет купить один или два билета на разовое посещение МАКС-2021 в один из дней 23, 24 или 25 июля по цене 500 рублей за каждый билет. Акция действует с момента запуска до 10 июля включительно, при наличии товаров лимитированной коллекции. "Гости МАКС получили замечательную возможность прийти на выставку в одежде и с аксессуарами с символикой мероприятия 2021 года. Мы благодарны своим друзьям, которые поддержат бренд "МАКС", и в знак признательности предлагаем им билеты по самой привлекательной цене", - заявил заместитель генерального директора АО "Авиасалон" Владимир Советкин.
Стоимость билетов для посещения выставки в один из публичных дней составляет 800 рублей, что соответствует ценам 2019 года. Такой билет выпускается на конкретную дату. С середины июля и до конца работы выставки стоимость входного билета увеличится до 1000 рублей. Также предусмотрен и билет выходного дня, позволяющий однократно посетить салон в любой из дней с 23 по 25 июля, его стоимость 1200 рублей. Напомним, что, как и в предыдущие годы, на детей в возрасте до 14 лет, посещающих МАКС в сопровождении родителей, приобретать дополнительные билеты не требуется.
Посещение медиаплатформы в 2021 году оценено в 11 000 рублей в предварительной продаже и в 13 000 рублей – накануне и в период проведения выставки.
Для деловых посетителей предусмотрены билеты категории "Бизнес", дающие право разового посещения выставки в любой день с 20 по 25 июля. Стоимость такого билета – 3500 рублей.
Помимо входных билетов, стартовала продажа парковочных талонов, позволяющих разместить легковой автомобиль или автобус на одной из специальных парковок, располагающихся в непосредственной близости от выставочного комплекса. Талон на легковой автомобиль стоит от 3000 до 4000 рублей, в зависимости от выбранного паркинга; на автобус – 7000 рублей.
НОВОСТИ
- 21:05 26.05.2021
- Бывший сотрудник Госдепа США идет работать в "Нафтогаз" для борьбы с "Северным потоком 2"!
- 20:45 26.05.2021
- Российские ВУЗы готовы к приему документов в установленные сроки - Фальков
- 19:51 26.05.2021
- Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "ЛизаАлерт"
- 19:40 26.05.2021
- Киев будет бороться с "Северным потоком 2", пока газ не пойдет
- 19:30 26.05.2021
- Польша закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов
- 19:10 26.05.2021
- Минск нашел в действиях Франции факт "воздушного пиратства"
- 19:00 26.05.2021
- Путин: Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая задача...
- 18:50 26.05.2021
- Светлана Разворотнева: Затраты родителей на кружки и секции должно компенсировать государство
- 18:50 26.05.2021
- Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
- 18:45 26.05.2021
- Нужно увеличить занятость населения как минимум еще на 700 тысяч - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать