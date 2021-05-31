Макрон заявил, что президент ЦАР Туадера - «заложник группы Вагнера» - СМИ
14:00 31.05.2021
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны, пользуясь антифранцузскими настроениями. Об этом президент Франции сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 30 мая.
Как отметил Эмманюэль Макрон, с ослаблением французского влияния в последние годы в странах Африки растет влияние других стран, и речь идет не только о Китае. На антифранцузских настроениях, по его словам, «прекрасно играют» Россия и Турция — страны с «очень хорошими системами дезинформации».
Так, в ЦАР «антифранцузские настроения позволили оправдать присуствие российских наемников-хищников во главе государства», а президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сегодня является «заложником группы Вагнера», — сказал Эмманюэль Макрон.
«Эта группа захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» в ЦАР, — подчеркнул французский президент.
В Банги уверяют, что имеют дело не с «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а с российским министерством обороны «в рамках двустороннего договора, который применяется со всей прозрачностью и под контролем Совета Безопасности» ООН.
Официально в Москве признают присутствие в ЦАР 535 российских «инструкторов», направленных в эту африканскую страну для обучения военнослужащих местной армии. По данным МИД России, 300 из них были направлены в ЦАР по просьбе властей «в связи с резким обострением ситуации в ЦАР в преддверии прошедших в декабре 2020 г. всеобщих выборов».
По данным источников AFP в сфере безопасности и среди дипломатов, в ЦАР в общей сложности от 800 до двух тысяч наемников из России. rfi.fr/ru/
НОВОСТИ
- 15:12 31.05.2021
- В школах ДНР впервые сдают ЕГЭ
- 15:00 31.05.2021
- ЕС уже доказал, что он - ненадежный партнер - Лавров о предложении отключить РФ от SWIFT
- 14:49 31.05.2021
- Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов: в России должна появиться система оповещения о пропавших детях
- 14:32 31.05.2021
- Член шведского парламента потребовал назвать имена политиков, за которыми США вели слежку
- 14:12 31.05.2021
- Минский горсуд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги
- 13:32 31.05.2021
- Целый ряд сигналов из Москвы в предстоящие дни будут для США некомфортными - Рябков
- 13:20 31.05.2021
- В Кремле не комментируют заявление МИД Белоруссии о провокациях на выборах в республике
- 13:05 31.05.2021
- В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
- 13:00 31.05.2021
- Франция считает серьезным проступком возможную слежку США и Дании за политиками ЕС - МИД
- 12:32 31.05.2021
- Решений о том, чтобы Путин возглавил список "Единой России" на выборах, нет - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать