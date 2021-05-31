Макрон заявил, что президент ЦАР Туадера - «заложник группы Вагнера» - СМИ

14:00

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны, пользуясь антифранцузскими настроениями. Об этом президент Франции сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 30 мая.

Как отметил Эмманюэль Макрон, с ослаблением французского влияния в последние годы в странах Африки растет влияние других стран, и речь идет не только о Китае. На антифранцузских настроениях, по его словам, «прекрасно играют» Россия и Турция — страны с «очень хорошими системами дезинформации».

Так, в ЦАР «антифранцузские настроения позволили оправдать присуствие российских наемников-хищников во главе государства», а президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сегодня является «заложником группы Вагнера», — сказал Эмманюэль Макрон.

«Эта группа захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» в ЦАР, — подчеркнул французский президент.

В Банги уверяют, что имеют дело не с «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а с российским министерством обороны «в рамках двустороннего договора, который применяется со всей прозрачностью и под контролем Совета Безопасности» ООН.

Официально в Москве признают присутствие в ЦАР 535 российских «инструкторов», направленных в эту африканскую страну для обучения военнослужащих местной армии. По данным МИД России, 300 из них были направлены в ЦАР по просьбе властей «в связи с резким обострением ситуации в ЦАР в преддверии прошедших в декабре 2020 г. всеобщих выборов».



По данным источников AFP в сфере безопасности и среди дипломатов, в ЦАР в общей сложности от 800 до двух тысяч наемников из России. rfi.fr/ru/

