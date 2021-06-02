Сервис Сбера "Свое дело" начинает работать с самозанятыми из стран Евразийского экономического союза
18:29 02.06.2021
Популярный сервис «Свое дело» в «СберБанк Онлайн» в пилотном режиме с июля будет доступен гражданам стран Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Новые возможности системы, позволяющей клиенту банка зарегистрироваться в качестве самозанятого, формировать чеки за услуги и оплачивать налоги, Сбер представил на XXIV Петербургском международном экономическом форуме
«Сервис "Свое дело" использует уже 440 тысяч самозанятых россиян, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. - Но мы понимаем, что это решение актуально и для нерезидентов, поэтому делаем его доступным гражданам Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Мы видим постоянно растущий спрос юридических лиц на услуги самозанятых, поэтому создали и будем продолжать развивать для таких организаций удобные и актуальные сервисы. Тем самым мы продолжаем выстраивать клиентоцентричную экосистему цифровых продуктов и сервисов для самозанятых».
Новый сервис зачисления выплат на счета самозанятых от юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пилотном режиме запущен в интернет-банке для предпринимателей «СберБизнес». Эта услуга актуальна, например, для компаний, работающих с самозанятыми (фитнес-центры с тренерами, юрлица и предприниматели с водителями и курьерами на аутсорсинге), и площадок — агрегаторов самозанятых для таксистов, специалистов по уборке.
Также, все зарегистрированные в сервисе «Свое дело» самозанятые получат доступ к площадке «СберУслуги», помогающей находить новых клиентов и заказчиков.
НОВОСТИ
- 19:00 02.06.2021
- Для посещения матчей ЧЕ по футболу вакцинация рекомендуется, но не обязательна - Минздрав
- 18:49 02.06.2021
- Платформа Сбера для удаленного мониторинга пациентов используется в 36 регионах России
- 18:45 02.06.2021
- Политолог: При помощи Толстого "Единая Россия" попробует завоевать в Москве все мандаты
- 18:31 02.06.2021
- Гендиректор IATA: Повсеместные ограничения для людей больше не нужны...
- 18:28 02.06.2021
- Козак рассказал, что надо сделать Киеву по вопросу о пересмотре Минских соглашений
- 17:40 02.06.2021
- Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов перед избирателями
- 17:12 02.06.2021
- Выплату по 10 тыс. руб. на ребенка получат и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет - Путин
- 17:00 02.06.2021
- Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша госкредита России
- 16:38 02.06.2021
- Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей
- 16:32 02.06.2021
- Андрея Пивоварова арестовали на два месяца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать