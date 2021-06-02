Сервис Сбера "Свое дело" начинает работать с самозанятыми из стран Евразийского экономического союза

18:29

Популярный сервис «Свое дело» в «СберБанк Онлайн» в пилотном режиме с июля будет доступен гражданам стран Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Новые возможности системы, позволяющей клиенту банка зарегистрироваться в качестве самозанятого, формировать чеки за услуги и оплачивать налоги, Сбер представил на XXIV Петербургском международном экономическом форуме

«Сервис "Свое дело" использует уже 440 тысяч самозанятых россиян, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. - Но мы понимаем, что это решение актуально и для нерезидентов, поэтому делаем его доступным гражданам Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Мы видим постоянно растущий спрос юридических лиц на услуги самозанятых, поэтому создали и будем продолжать развивать для таких организаций удобные и актуальные сервисы. Тем самым мы продолжаем выстраивать клиентоцентричную экосистему цифровых продуктов и сервисов для самозанятых».

Новый сервис зачисления выплат на счета самозанятых от юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пилотном режиме запущен в интернет-банке для предпринимателей «СберБизнес». Эта услуга актуальна, например, для компаний, работающих с самозанятыми (фитнес-центры с тренерами, юрлица и предприниматели с водителями и курьерами на аутсорсинге), и площадок — агрегаторов самозанятых для таксистов, специалистов по уборке.

Также, все зарегистрированные в сервисе «Свое дело» самозанятые получат доступ к площадке «СберУслуги», помогающей находить новых клиентов и заказчиков.