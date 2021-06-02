Для посещения матчей ЧЕ по футболу вакцинация рекомендуется, но не обязательна - Минздрав
19:00 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не является обязательной для посещения чемпионата Европы по футболу, но она поможет обезопасить. Об этом во вторник журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.
"Вакцинация не является обязательной для посещения матчей. Это рекомендация, чтобы чувствовать собственную безопасность", - сказал он в куларах.
Ранее Мурашко призвал россиян, собирающихся на матчи чемпионата Европы по футболу, сделать прививку от коронавируса. Он также добавил, что людям с признаками инфекционного заболевания нельзя идти на футбол, поскольку нужно заботиться и о безопасности окружающих.
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