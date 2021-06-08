Азербайджанские депутаты обратились к Путину из-за инцидента со смертельным исходом под Новосибирском
10:00 08.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Азербайджанские депутаты написали письмо Владимиру Путину из-за убийства, совершенного полицейским под Новосибирском. Они считают, что действия инспектора ГИБДД были противоправными, так как предполагаемый нарушитель не был вооружен. Авторы обращения также раскритиковали освобождение сотрудника МВД из-под стражи, сообщает азербайджанское агентство Trend.
Инцидент произошел в конце мая. Автомобильная погоня закончилась тем, что сотрудник ГИБДД Александр Гусев, как он утверждает, непроизвольно выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева, смертельно его ранив.
После вмешательства главы СК, полицейского отпустили из-под стражи, а друзей погибшего арестовали по делу о применении насилия к полицейскому. Эхо Москвы
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