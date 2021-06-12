В РФ коэффициент распространения коронавирус достиг максимума с 6 мая 2020 года
12:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года.
Коэффициент в стране и столице продолжает расти на фоне все новых максимумов по числу заболевших за сутки: в России оно оказалось максимальным с 15 февраля 2021 года, в Москве - с 26 декабря 2020-го.
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