В РФ коэффициент распространения коронавирус достиг максимума с 6 мая 2020 года

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28 - максимума с 6 мая прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.



В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года.



Коэффициент в стране и столице продолжает расти на фоне все новых максимумов по числу заболевших за сутки: в России оно оказалось максимальным с 15 февраля 2021 года, в Москве - с 26 декабря 2020-го.

