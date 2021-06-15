Столичные единороссы представили свою предвыборную программу

20:18

Московское отделение «Единой России» на XXVI партийной конференции представило свою предвыборную программу. Как заявил мэр Москвы, член бюро высшего совета ЕР Сергей Собянин, документ формировался с учетом потребностей всех горожан. Всем им нужны качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух. «Мы хотим создать город вокруг человека, - отметил Собянин. - Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого - человек. Каждый житель Москвы».

Приоритетами также названы возвращение Москвы к нормальной жизни, возобновление роста экономики, повышение доходов горожан и бизнеса. «Партия намерена добиваться повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения. Необходимо создать максимально эффективную систему помощи в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам, предпенсионерам, горожанам, испытывающим сложности в поисках работы», - отмечают единороссы.

Предполагается, что москвичам будут доступны рядом с домом все передовые медицинские технологии. Для этого построят 30 поликлиник и модернизируют более 130 действующих амбулаторий. Кроме того, в каждой поликлинике будут работать востребованные врачи.

Партия власти также намерена ликвидировать недостачу детских садов и школ. Образовательные учреждения построят в районах, где их пока не хватает.

Кроме того, планируется обустраивать парки, зоны активного отдыха и городские пространства. «Новый облик получат свыше 200 км городских улиц. Городские инженерные сети модернизируют для бесперебойной работы 24 на 7, в том числе ливневую канализацию», - отмечается в программе ЕР.