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Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года - Кремль

22:43 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Назначить выборы депутатов Государственной думы <...> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте документа.

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