Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения - Мишустин
14:32 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения ГКБ номер 40 Департамента здравоохранения Москвы.
"Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения", - сообщил Мишустин.
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