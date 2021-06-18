Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения - Мишустин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения ГКБ номер 40 Департамента здравоохранения Москвы.

"Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения", - сообщил Мишустин.