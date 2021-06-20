Умер легендарный тележурналист Анатолий Лысенко
14:40 20.06.2021
Анатолий Лысенко был одним из создателей современного российского телевидения, стоял у истоков культового "Взгляда" , был первым гендиректором ВГТРК и до последнего времени - генеральным директором Общественного телевидения России (ОТР).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста его родным и близким, передает «РИА Новости».
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