Рост заболеваемости ковидом фиксируется более чем в 60 регионах РФ - Мурашко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подъем уровня заболеваемости COVID-19 демонстрируют "порядка 65 регионов" России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", - сказал он.