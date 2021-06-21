0
0
0
НОВОСТИ

Рост заболеваемости ковидом фиксируется более чем в 60 регионах РФ - Мурашко

13:05 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подъем уровня заболеваемости COVID-19 демонстрируют "порядка 65 регионов" России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:01 21.06.2021
Дениса Проценко в связи с выдвижением в Госдуму поддержал доктор Румянцев
0
40
13:00 21.06.2021
В Подмосковье выявлен суточный максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии
0
39
12:32 21.06.2021
Совет ЕС продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией
0
101
12:20 21.06.2021
Водитель и 9 детей пострадали при столкновении двух автобусов на Кубани
0
110
12:05 21.06.2021
В Москве выявили 7 584 случая заражения коронавирусом за сутки
0
122
12:00 21.06.2021
В России выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
122
11:32 21.06.2021
Набор в кадетские военные училища пройдет дистанционно из-за пандемии
0
164
11:20 21.06.2021
Нефть подорожает до $100 за баррель к 2022 г., для этого есть 6 причин - Bank of America
0
232
11:15 21.06.2021
В Москве активно развивается молодежное добровольческое общество – Сергунина
0
152
11:05 21.06.2021
Глава Кисловодска больше недели остается в коме после падения с электросамоката
0
212

Возврат к списку