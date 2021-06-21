Рост заболеваемости ковидом фиксируется более чем в 60 регионах РФ - Мурашко
13:05 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подъем уровня заболеваемости COVID-19 демонстрируют "порядка 65 регионов" России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".
"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", - сказал он.
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