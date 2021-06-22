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Привитым от COVID-19 иностранцам можно будет пойти в ресторан только с ПЦР-тестом

19:48 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинированные гости столицы, прибывшие из зарубежья, смогут посетить "бесковидные" рестораны в Москве, но должны предъявить на входе QR-код, полученный на mos.ru после ПЦР-тестирования в одной из московских клиник. Об этом сообщил журналистам во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Если иностранцы были привиты у себя в стране, то они опять же делают ПЦР и также могут по упрощенной форме зарегистрироваться на госпорталах, получить туда QR-код и также посещать рестораны", - сказал Немерюк.

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